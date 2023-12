Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Snap im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 16,86 USD.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 16,86 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,83 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 488.396 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 17,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.128,48 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,854 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

