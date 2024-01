Snap Aktie News: Snap am Dienstagmittag tiefer

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 14,80 EUR nach.

Die Snap-Aktie musste um 11:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 14,80 EUR abwärts. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,77 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,80 EUR. Bisher wurden heute 3.836 Snap-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2023 markierte das Papier bei 16,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,14 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,19 EUR am 05.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,855 USD je Snap-Aktie belaufen.

