Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 15,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,3 Prozent auf 15,72 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 15,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 926.326 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,86 USD am 05.05.2023. Mit einem Kursverlust von 50,00 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 24.10.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 11.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,855 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

