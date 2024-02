Snap Aktie News: Snap fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,5 Prozent auf 11,08 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 11,08 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 11,08 USD ein. Bei 11,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 594.470 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Gewinne von 61,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 29,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.361,29 USD – ein Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.299,74 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus

Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht