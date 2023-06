Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Snap 9,77 EUR

3,83% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 11:20 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 9,78 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 9,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.846 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 15,86 EUR. Gewinne von 62,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 36,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 988,61 USD, gegenüber 1.062,73 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,97 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,781 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com