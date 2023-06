Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Snap 9,68 EUR

Um 22:15 Uhr sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 10,66 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,05 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 51.410 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 markierte das Papier bei 16,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 35,55 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 31,24 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 988,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,781 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

