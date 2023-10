Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 8,35 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,41 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 8,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.740 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 12,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 32,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.067,67 USD in den Büchern – ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.110,91 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,841 USD je Snap-Aktie.

