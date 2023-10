Snap Aktie News: Snap zieht am Nachmittag deutlich an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 9,40 USD zu.

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,3 Prozent auf 9,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 9,58 USD. Bei 8,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.728.243 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD an. Gewinne von 47,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 22,02 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.110,91 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,841 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

