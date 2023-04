Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Snap 9,84 EUR

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 10,73 USD zu. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,79 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 381.421 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,23 USD. Dieser Kurs wurde am 20.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,38 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 31.01.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.299,74 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.297,89 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,642 USD je Snap-Aktie stehen.

