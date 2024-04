Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Plus

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 10,58 USD.

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 10,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 10,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 310.076 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,09 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,86 USD am 05.05.2023. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 34,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Snap veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.361,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.299,74 USD umgesetzt.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,616 USD je Snap-Aktie belaufen.

