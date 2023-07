Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,64 EUR.

Die Snap-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,64 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,63 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,81 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 6.419 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2022 auf bis zu 16,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,30 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,57 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 27.04.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 988,61 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.062,73 USD umgesetzt worden waren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 23.07.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,786 USD je Snap-Aktie.

