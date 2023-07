Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 13,20 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,20 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 13,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 361.018 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 16,55 USD. 25,39 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 44,45 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 27.04.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,97 Prozent zurück. Hier wurden 988,61 USD gegenüber 1.062,73 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 23.07.2024.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,786 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

