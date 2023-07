Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 13,16 USD abwärts.

Das Papier von Snap gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 13,16 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,01 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.456 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,54 USD) erklomm das Papier am 22.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 25,73 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 988,61 USD in den Büchern – ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.062,73 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Snap dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,786 USD je Snap-Aktie stehen.

