Snap Aktie News: Snap zieht am Mittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Snap. Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Snap-Aktie konnte um 11:23 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 8,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 8,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,41 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.975 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2022 markierte das Papier bei 12,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,50 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 18,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 26.07.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,832 USD einfahren.

