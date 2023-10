Aktienentwicklung

Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag im Bullenmodus

17.10.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 11,8 Prozent im Plus bei 9,71 USD.

Das Papier von Snap legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 11,8 Prozent auf 9,71 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,75 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 177.353 Snap-Aktien umgesetzt. Bei 13,85 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD. Snap veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.067,67 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.110,91 USD umgesetzt worden. Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 22.10.2024. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,841 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt

