Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 11,70 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Snap befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,1 Prozent auf 11,70 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,70 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,94 USD. Zuletzt wurden via New York 517.544 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 15,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.188,55 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.128,48 USD umgesetzt worden waren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,854 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen