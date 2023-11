Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,08 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,1 Prozent auf 12,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 11,82 USD. Bei 12,13 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten 64.494 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,70 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.128,48 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 06.02.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,854 USD je Aktie aus.

