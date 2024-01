Snap Aktie News: Snap am Nachmittag höher

So bewegt sich Snap

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,64 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,64 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 15,75 USD. Bei 15,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 449.656 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 49,74 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,857 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet