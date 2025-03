Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 8,75 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 8,75 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,72 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.118.548 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 98,17 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,20 Prozent.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 04.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,335 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

