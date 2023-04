Snap Aktie News: Snap am Dienstagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Snap 10,13 EUR

Im BMN-Handel gewannen die Snap-Papiere um 11:43 Uhr 0,2 Prozent. Bei 10,00 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den BMN-Handel startete das Papier bei 9,92 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 805 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,50 Prozent. Bei 7,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 31.01.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.299,74 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.297,89 USD umgesetzt worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,645 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

