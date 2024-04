Snap Aktie News: Snap springt am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 5,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 11,48 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 11,54 USD. Bei 11,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 929.312 Snap-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Gewinne von 55,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,53 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.02.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,74 Prozent auf 1.361,29 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.299,74 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,616 USD je Snap-Aktie stehen.

