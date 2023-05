Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Snap 8,72 EUR

1,51% Charts

News

Analysen

Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Bei 8,71 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,63 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.879 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 171,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2023 Kursverluste bis auf 7,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 988,61 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.062,73 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,771 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com