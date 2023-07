Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Snap. Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 22:15 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 13,48 USD nach oben. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,63 USD zu. Bei 13,01 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten 58.825 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,97 Prozent zurück. Hier wurden 988,61 USD gegenüber 1.062,73 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Snap-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,784 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

