Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag im Minusbereich

18.08.23 16:09 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 9,01 USD ab.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 9,01 USD. Bei 8,86 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 380.898 Stück. Bei einem Wert von 13,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). 54,11 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 18,65 Prozent Luft nach unten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD. Snap ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden. Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,832 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

