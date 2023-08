Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 9,06 USD ab.

Die Snap-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 1,3 Prozent auf 9,06 USD nach. Die Snap-Aktie sank bis auf 9,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.981 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,85 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,26 USD im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 1.067,67 USD, gegenüber 1.110,91 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,832 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang

Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor