Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag leichter

Kurs der Snap

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,05 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 9,05 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 8,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,07 USD. Zuletzt wurden via New York 301.203 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 13,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,43 Prozent. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.067,67 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,841 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang