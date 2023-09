Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagvormittag tiefer

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 9,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,1 Prozent auf 9,15 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 9,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,20 USD. Zuletzt wechselten 41.253 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.10.2023 gerechnet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,841 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

