Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 9,68 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 9,68 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 9,58 USD. Bei 9,61 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 40.951 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,24 Prozent.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,846 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

