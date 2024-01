Snap Aktie News: Snap am Mittag im Plus

Snap im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 15,03 EUR zu.

Um 10:57 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 15,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 15,07 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,95 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.323 Stück gehandelt.

Am 18.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 8,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 52,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 24.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.128,48 USD eingefahren.

Die Snap-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,857 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet