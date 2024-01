Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Snap konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 16,23 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 16,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381.765 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,57 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 24.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.188,55 USD gegenüber 1.128,48 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,857 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

