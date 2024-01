Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 16,21 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 16,21 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 16,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,63 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.010 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,88 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 10,30 Prozent wieder erreichen. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,51 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.188,55 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.128,48 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren. Snap dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,857 USD je Snap-Aktie.

