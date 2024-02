Fokus auf Aktienkurs

Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagmittag schwächer

19.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 11,17 USD.

Werbung

Um 22:15 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 11,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 11,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.786.296 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.361,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.299,74 USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren. Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,610 USD je Snap-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com