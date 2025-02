Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 10,88 USD abwärts.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 10,88 USD abwärts. Die Snap-Aktie sank bis auf 10,85 USD. Bei 10,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 548.184 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 markierte das Papier bei 17,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 37,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 31,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent auf 1,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,334 USD je Snap-Aktie belaufen.

