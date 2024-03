Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,12 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,12 USD nach oben. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,13 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,96 USD. Zuletzt wurden via New York 948.821 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 37,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,28 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.02.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.361,29 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.299,74 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,614 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

