Snap Aktie News: Snap gibt am Mittwochmittag ab

Die Snap-Aktie musste um 11:27 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 9,93 EUR. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 9,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,00 EUR. Bisher wurden heute 8.239 Snap-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,55 Prozent. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,47 EUR ab. Abschläge von 32,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 31.01.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.299,74 USD – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.297,89 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 23.04.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,644 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

