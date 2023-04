Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Snap 10,00 EUR

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,08 USD nach oben. Bei 11,13 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 636.695 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 34,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Abschläge von 51,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 31.01.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 1.299,74 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.297,89 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Snap rechnen Experten am 23.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,644 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

