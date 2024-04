Snap im Blick

Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit Aufschlag

19.04.24 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 11,81 USD zu.

Werbung

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 11,81 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,82 USD aus. Bei 11,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 537.499 Snap-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,86 USD am 05.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 33,45 Prozent Luft nach unten. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.361,29 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.299,74 USD umsetzen können. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,616 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein Erste Schätzungen: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Carl Court/Getty Images