Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Freitagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Snap 9,00 EUR

3,75% Charts

News

Analysen

Um 22:15 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 9,70 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 9,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,28 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.203 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2022 markierte das Papier bei 24,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 154,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 24,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 27.04.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 988,61 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,97 Prozent verringert.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,771 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images