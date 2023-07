Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag im Minus

Snap im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,37 USD.

Die Snap-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 13,37 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,98 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,17 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 34.571 Snap-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,54 USD) erklomm das Papier am 22.07.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 19,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Mit Abgaben von 45,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 27.04.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,97 Prozent auf 988,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,785 USD je Snap-Aktie.

