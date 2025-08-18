Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 7,28 USD.

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 7,28 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,25 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,39 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.048.095 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Gewinne von 82,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,07 USD fiel das Papier am 15.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

