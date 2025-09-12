Snap Aktie News: Snap gibt am Freitagnachmittag ab

Blick auf Snap-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 8,41 USD ab.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 8,41 USD ab. Die Snap-Aktie sank bis auf 8,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.112.028 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,84 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

