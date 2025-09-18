Snap Aktie News: Snap tendiert am Freitagabend schwächer

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 8,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,6 Prozent auf 8,05 USD. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,05 USD nach. Bei 8,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.218.367 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,97 Prozent. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,75 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

