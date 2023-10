Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 9,17 EUR.

Die Aktie legte um 11:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 9,17 EUR zu. Bei 9,20 EUR erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 6.147 Aktien.

Am 13.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 04.05.2023. Abschläge von 22,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent zurück. Hier wurden 1.067,67 USD gegenüber 1.110,91 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,846 USD je Aktie ausweisen dürften.

