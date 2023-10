Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit roter Tendenz

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 9,61 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 9,61 USD. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,54 USD ab. Bei 9,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via AMEX 24.607 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,85 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,69 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Am 25.07.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.110,91 USD gelegen.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Snap.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,846 USD je Snap-Aktie.

