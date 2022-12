Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag mit roter Tendenz

Das Papier von Snap gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 8,03 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 400 Stück.

Am 27.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 5,90 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Am 20.10.2022 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,05 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.128,48 USD im Vergleich zu 1.067,47 USD im Vorjahresquartal.

Die Snap-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,807 USD je Snap-Aktie.

