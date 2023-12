Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 15,67 EUR.

Um 11:57 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,67 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 15,77 EUR. Bei 15,49 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 9.318 Snap-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,33 EUR erreichte der Titel am 18.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 54,37 Prozent sinken.

Am 24.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,855 USD je Snap-Aktie stehen.

