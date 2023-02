Snap Aktie News: Snap am Montagmittag mit Kursplus

Um 11:43 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 9,62 EUR. Bei 9,69 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,66 EUR. Bisher wurden heute 821 Snap-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 73,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2022 Kursverluste bis auf 7,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 31.01.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap 0,01 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.299,74 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.297,89 USD umsetzen können.

Die Snap-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,666 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

