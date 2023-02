Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 03:59 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,70 EUR. Bei 9,70 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,66 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.380 Stück gehandelt.

Bei 36,93 EUR markierte der Titel am 01.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 73,75 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 31.01.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.299,74 USD im Vergleich zu 1.297,89 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,666 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap rutscht wieder in die roten Zahlen - NYSE-Titel Snap bricht zweistellig ein

Ausblick: Snap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com