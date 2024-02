Snap im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag schwächer

20.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 10,89 USD.

Das Papier von Snap befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 10,89 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 10,89 USD. Bei 11,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 827.894 Snap-Aktien. Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 64,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 38,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.02.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.361,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.299,74 USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren. In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,610 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht

