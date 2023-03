Snap Aktie News: Snap am Mittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:12 Uhr 0,8 Prozent auf 9,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 9,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.703 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 36,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,74 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 33,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 31.01.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap 0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.299,74 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.297,89 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Snap am 25.04.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

Snap rutscht wieder in die roten Zahlen - NYSE-Titel Snap bricht zweistellig ein

Ausblick: Snap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images